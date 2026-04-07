إبراهيم عادل يسجل ويقود نوردشيلاند لفوز مثير على بروندبي بالدوري الدنماركي

واصل الدولي المصري إبراهيم عادل تألقه مع نادي نوردشيلاند، بعدما سجل هدف الفوز الثاني لفريقه في مباراة بروندبي بالدوري الدنماركي.

واستضاف نورشيلاند خصمه بروندبي، في إطار منافسات الجولة الخامسة والعشرين من منافسات الدوري الدنماركي الموسم الحالي، حيث حقق أصحاب الأرض فوزًا بهدفين لهدف.

جاء هدف إبراهيم عادل من تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 88 مع العلم أنه دخل بديلا في الدقيقة 67 ، منح بها فريقه الفوز بنتيجة 2-1، مؤكداً دوره الكبير في تعزيز هجوم نوردشيلاند خلال الموسم الحالي.

ويعد ذلك الهدف هو الثاني لـ إبراهيم عادل بقميص نورشيلاند، بعدما سجل هدفًا ضد سونويوسك في الدوري الدنماركي الجولة الماضية.

بتلك النتيجة، ارتفع رصيد نورشيلاند إلى 40 نقطة في المركز الثالث في المجموعة الأولى في بطولة الدوري، بينما تجمد رصيد بروندبي عند 35 نقطة في المركز السادس.