الزمالك يستقبل وفد دبلومة فيفا للإدارة الرياضية بمشاركة دارسين من 12 دولة

استقبل نادي الزمالك وفد دبلومة الإدارة الرياضية التابعة للاتحاد الدولي لكرة القدم، والتي تُقام بالتعاون مع جامعة القاهرة، وذلك في إطار حرص القلعة البيضاء على دعم الأنشطة العلمية وتبادل الخبرات في مجال الإدارة الرياضية.

وكان في استقبال الوفد كل من، الدكتور حسام المندوه، أمين صندوق النادي، واللواء أحمد سليمان، ومحمد طارق، ونيرة الأحمر، أعضاء مجلس الإدارة، حيث رحّبوا بالحضور وأكدوا أهمية هذه الزيارات في تبادل الخبرات وتعزيز الجوانب العلمية والعملية في مجال الإدارة الرياضية.

وحرص مسؤولو نادي الزمالك على استقبال الوفد بالشكل الذي يليق باسم ومكانة النادي، حيث تم توفير جميع سبل الراحة والتنظيم الجيد للزيارة، بما يعكس الصورة الحضارية للنادي وإمكاناته الكبيرة.

وشهدت الزيارة مشاركة دارسين من 12 دولة، هي: فرنسا، والجزائر، والمغرب، وقطر، والكويت، والسعودية، وتنزانيا، وكينيا، وليبيريا، وليبيا، ومالي، بالإضافة إلى مصر، ضمن فعاليات النسخة الثامنة عشرة من دبلومة "فيفا"، والتي تضم نحو 70 دارسًا.

وتضمن برنامج الزيارة جولة متكاملة داخل أروقة النادي، بدأت بزيارة استاد حلمي زامورا، حيث تعرّف الوفد على الملعب وتاريخه، قبل التوجه إلى المبنى الاجتماعي، واختُتمت الجولة بزيارة متحف النادي، حيث اطّلع المشاركون على أبرز المقتنيات التي توثق تاريخ الزمالك العريق وإنجازاته الممتدة، معربين عن إعجابهم الكبير بما شاهدوه، ومشيدين بحسن التنظيم والاستقبال الذي حظوا به خلال الزيارة.

ومن جانبه، رحّب الدكتور حسام المندوه، أمين صندوق نادي الزمالك، بوفد دبلومة "فيفا" الذي قام بزيارة القلعة البيضاء، مؤكدًا أن النادي يفتح أبوابه دائمًا لمثل هذه الزيارات التي تعزز تبادل الخبرات وتدعم تطوير منظومة الإدارة الرياضية.

كما حرص اللواء أحمد سليمان، عضو مجلس الإدارة، على الترحيب بالوفد، مشيدًا بأهمية هذه الزيارات في نقل التجارب الناجحة وتعزيز التعاون بين المؤسسات الرياضية المختلفة.

ورحّب محمد طارق، عضو مجلس إدارة النادي، بالوفد، مثنيًا على دبلومة الاتحاد الدولي لكرة القدم في الإدارة الرياضية، مؤكدًا أن لها دورًا كبيرًا في إعداد كوادر قادرة على تطوير العمل الإداري داخل الأندية وفق أسس علمية حديثة.

وأشادت نيرة الأحمر، عضو مجلس الإدارة، بالجهود المبذولة من الوفد في تطوير العديد من الكوادر القادرة على إحداث تأثير إيجابي في مجال الإدارة الرياضية.

وشهدت الزيارة مشاركة عدد من كوادر نادي الزمالك ضمن النسخة الـ18 من البرنامج، وهم: هاجر رأفت، مديرة المشروعات، وعبدالرحمن إسماعيل، مدير تعاقدات الفريق الأول لكرة القدم، وأحمد زكريا صالح، رئيس قسم التسويق، ومحمد الخشن، المدير الإداري لتنس الطاولة.

ورحّب مجلس إدارة النادي بوجود الدكتورة جيلان البوص، رئيس مادة الاتصال الرياضي وخبيرة الاتصال الاستراتيجي، والدكتور محمد قطب، مدير البرنامج، والدكتور إسلام كمال، منسق البرنامج، والدكتورة ياسمين صفوت، منسقة البرنامج، والدكتور نصر عزام، محاضر القانون الرياضي، والدكتورة Zeinb Dehelotte، E-sport Associate Director، وذلك في إطار تعزيز التعاون العلمي وتبادل الخبرات.

وفي الختام، قام مسؤولو نادي الزمالك بتسليم درع النادي إلى CIES FIFA تقديرًا للتعاون المثمر، كما تم تسليم تيشيرت النادي لكل من نجم منتخب ليبيا طارق التائب، والدكتور محمد قطب، مدير برنامج دبلومة "فيفا"، إلى جانب منح ميداليات تذكارية للمشاركين في الدبلومة.

وأعرب ريان محمد الخضري، أحد المشاركين في دبلومة الإدارة الرياضية التابعة للاتحاد الدولي لكرة القدم بالتعاون مع جامعة القاهرة، عن سعادته الكبيرة بزيارة نادي الزمالك، مؤكدًا أن هذه الزيارة كانت فرصة طال انتظارها.

ومن جانبه، أكد الدكتور محمد قطب، مدير البرنامج، أن اختيار نادي الزمالك جاء كنموذج عملي مميز.

كما أعرب طارق التائب، نجم المنتخب الليبي السابق، عن سعادته بالتواجد داخل نادي الزمالك، موجّهًا الشكر لإدارة النادي على حفاوة الاستقبال.

وفي السياق ذاته، صرّح الدكتور نصر عزام، محاضر القانون الرياضي بدبلومة "فيفا"، أن استقبال نادي الزمالك للوفد يُعد أمرًا معتادًا في ظل التعاون المستمر، موضحًا أن الدبلومة استقبلت مشاركين من أكثر من 12 دولة من أوروبا وأمريكا وآسيا وعدد من الدول العربية، وهو ما يسهم بشكل كبير في تبادل الخبرات بين مختلف الثقافات الرياضية.