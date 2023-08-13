ماني يسخر من صلاح: لا يملك أمم أفريقيا

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رد النجم السنغالي ساديو ماني، جناح النصر السعودي، ضاحكا على أحد المشجعين الذي سأله عن زميله السابق محمد صلاح نجم منتخب مصر ونادي ليفربول الإنجليزي.

وتداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لساديو ماني، يظهر خلاله وهو يحتفل بالتتويج بأول ألقابه مع النصر بحصد كأس الملك سلمان للأندية العربية الأبطال.

وتلقى ماني سؤالا عن صلاح، ورد النجم السنغالي ضاحكا: "هو لا يملك أمم أفريقيا، السنغال حققت اللقب في حضوره".

وحصد منتخب السنغال لقب كأس الأمم الأفريقية لأول مرة في تاريخه العام الماضي على حساب منتخب مصر بركلات الترجيح.

ولعب ساديو ماني بجوار محمد صلاح في ليفربول، خلال الفترة بين 2017 إلى 2022، حيث شكلا ثنائية مثالية ساهمت في فوز الريدز بلقبي الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا.

وشارك ماني اليوم في تتويج النصر بلقب البطولة العربية، بعد فوزه على حساب الهلال السعودي بنتيجة (2-1) في النهائي.