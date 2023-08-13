القوات الأوكرانية تقصف دونيتسك ست مرات في ساعة واحدة فقط

أعلنت بعثة "جمهورية دونيتسك الشعبية" لدى مركز التحكم والتنسيق المشترك بشأن القضايا المتعلقة بجرائم الحرب الأوكرانية أن القوات المسلحة الأوكرانية قصفت دونيتسك ست مرات في ساعة واحدة فقط صباح اليوم الأحد.

وقالت البعثة، عبر قناتها على تليجرام، إن القوات الأوكرانية أطلقت 19 قذيفة، منها سبع قذائف من عيار 155 ملم تحمل عبوات عنقودية، باتجاه مناطق بتروفسكي وكويبيشيفسكي وكييفسكي في دونيتسك من الساعة 05:35 صباحا حتى 6:30 صباحا بتوقيت موسكو اليوم الأحد، بحسب ما أوردته وكالة تاس الروسية للأنباء.

وأضافت البعثة أنه يتم الآن التحقق من المعلومات حول الأضرار والخسائر.

وأضافت البعثة أن جمهورية دونيتسك الشعبية تعرضت إجمالا للقصف 13 مرة اليوم من قبل القوات الأوكرانية التي أطلقت أكثر من 44 قذيفة.