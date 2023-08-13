بي بي سي: رئيس النيجر محمد بازوم معنوياته مرتفعة رغم ظروف اعتقاله الصعبة

وتمت الموافقة على الزيارة وسط مطالب دولية متزايدة بالإفراج عن بازوم.

وقالت الإذاعة الفرنسية إن هذا كان أول اتصال خارجي بالرئيس منذ الإطاحة به.

وتقول تقارير إن بازوم، 63 عاما، فقد قدرا "مقلقًا" من وزنه، بينما حُرم ابنه البالغ من العمر 20 عاما، والذي يعاني من حالة طبية مزمنة، من الرعاية.