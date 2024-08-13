حزب الله ينشر مشاهد مصورة لاستهداف دقيق ومباشر لموقعي السمّاقة وراميا الإسرائيليين

نشر الإعلام الحربي التابع "لحزب الله" اللبناني، اليوم الاثنين، مشاهد من عملية استهداف التجهيزات الفنيّة والتجسّسيّة في موقعي السمّاقة وراميا التابعين للجيش الإسرائيلي.





وأعلن "حزب الله" اليوم استهداف موقع رويسات ‏العلم في تلال كفر شوبا اللبنانية المحتلة بقذائف المدفعية، كما تم استهداف موقع المالكية ‏بالأسلحة الصاروخية، ما أوقع إصابات مباشرة في كلا الهجومين.







وفي بيان آخر أعلن "حزب الله" استهداف موقع انتشر فيه الجنود ‏الإسرائيليون في محيط موقع حانيتا بقذائف المدفعية، وأوقع الاستهداف إصابات مباشرة.

هذا وواصل مقاتلو حزب الله اللبناني اليوم الاثنين استهداف المواقع الإسرائيلية المحاذية للحدود الجنوبية للبنان، في وقت تحدث الإعلام الإسرائيلي عن دخول نهاريا "خط النار".

وقال حزب الله اليوم الاثنين، إنه استهدف المقر المستحدث لقيادة الفرقة 146 التابعة للجيش الإسرائيلي في ‏جعتون بصليات من صواريخ الكاتيوشا.

كذلك، أعلن حزب الله أنه استهدف صباحا التجهيزات التجسسية ‏في موقع المطلة بالأسلحة المناسبة ما أدى إلى تدميرها. ‏

في غضون ذلك، قالت صحيفة "معاريف" العبرية إن الأيام الأخيرة شهدت تصعيدا من جانب حزب الله، ما أدخل منطقة نهاريا وجنوبها إلى خط النار، وهو ما لم يكن موجودا من قبل.

وتتواصل المعارك في جنوب لبنان منذ أكثر من 10 أشهر بين "حزب الله" الذي أعلن في 8 أكتوبر الماضي أنه سيكون جبهة إسناد للمقاومة الفلسطينية في قطاع غزة من جهة، والجيش الإسرائيلي من جهة أخرى.

وتتوسع العمليات بشكل يومي على طول الحدود الجنوبية من رأس الناقورة إلى مزارع شبعا، وازدادت حدة التوترات بعد استهداف الجيش الإسرائيلي للضاحية الجنوبية للعاصمة بيروت وقتل القيادي في حزب الله فؤاد شكر.