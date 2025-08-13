حبس 5 متهمين لاعتدائهم على أطباء واقتحامهم عناية مستشفى دكرنس

أمرت النيابة العامة بحبس خمسة أشخاص أربعة أيام احتياطيًا على ذمة التحقيق، لاتهامهم باقتحام قسم العناية المركزة بمستشفى دكرنس العام، والاعتداء على الأطباء، وإحداث تلفيات بالأجهزة الطبية.

وكشفت التحقيقات أن المتهمين – وهم من ذوي أحد المرضى المصاب في حادث سير – دخلوا عنوةً إلى محل تلقيه العلاج، دون تصريح، وفي غير مواعيد الزيارة المقررة، رغم إنذارهم بوجوب المغادرة. وقد تعدَّوا على الأطباء بالسب والضرب، مسببين لهم إصابات، وأحدثوا أضرارًا جسيمة ببعض الأجهزة، ما أثار الفزع داخل المستشفى.

واستمعت النيابة إلى أقوال الشهود، التي جاءت متطابقة مع إفادات الأطباء، كما أكدت تحريات الشرطة صحة الواقعة. وقررت النيابة تكليف إدارة العلاج الحر بحصر التلفيات وتقدير قيمتها، مع استمرار التحقيقات في القضية.