البحرين تدعو جميع الأطراف إلى سرعة التوصل إلى وقف إطلاق نار دائم في قطاع غزة

أعلنت وزارة الخارجية البحرينية عن متابعتها للتطورات الأخيرة في قطاع غزة، معربة عن تقدير المملكة لجهود الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ودعمها لمبادراته لتحقيق السلام في الشرق الأوسط.

ودعت جميع الأطراف إلى سرعة التوصل إلى وقف إطلاق نار دائم في القطاع، بما يضمن الإفراج الفوري والآمن عن جميع الرهائن والمحتجزين، والسماح بإدخال المساعدات الإنسانية، وفقا لوكالة الأنباء البحرينية (بنا).

كما دعت إلى الدفع بجهود إحلال السلام العادل والشامل في الشرق الأوسط، بما يسهم في إرساء الأمن والاستقرار والازدهار لصالح جميع شعوب المنطقة.