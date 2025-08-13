تراجع أسعار الذهب العالمي مع تزايد الآمال في خفض الفائدة الأمريكية

تراجعت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الاثنين لليوم الثاني على التوالي، بعد صدور بيانات التضخم في الولايات المتحدة التي عززت التوقعات بخفض أسعار الفائدة الأمريكية الشهر المقبل.

وتراجع سعر الذهب تسليم أغسطس الحالي بمقدار 20ر4 دولار أي بنسبة 13ر0% إلى 90ر3348 دولار للأوقية.

في المقابل ارتفع سعر الفضة تسليم أغسطس، بمقدار 70ر23 سنتًا أي بنسبة 63ر0% ليصل إلى 899ر37 دولار للأوقية.

يأتي ذلك فيما لم يتغير معدل التضخم في أمريكا خلال الشهر الماضي، على الرغم من ارتفاع مقياس التضخم الأساسي إلى أعلى مستوى له في غضون خمسة أشهر، مع تسبب ارتفاع الرسوم الجمركية في زيادة تكلفة بعض الواردات بينما انخفضت أسعار الوقود و المواد الغذائية في محلات البقالة.

وأعلنت وزارة العمل اليوم ، ارتفاع أسعار المستهلكين بنسبة 7ر2٪ في يوليو الماضي مقارنة بالعام السابق، مسجلة نفس نسبة الشهر السابق وارتفاعًا من أدنى مستوى بعد الجائحة عند 3ر2٪ في أبريل.

وباستثناء فئتي الغذاء والطاقة المتقلبتين، زادت الأسعار الأساسية بنسبة 1ر3٪ ارتفاعًا من 9ر2٪ في يونيو.

وقبل ساعات من انتهاء أجل الاتفاق السابق، وقّع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مساء أمس أمرًا تنفيذيًا يمدد الهدنة التجارية بين الولايات المتحدة والصين لثلاثة أشهر أخرى - حتى 10 نوفمبر. كما أفاد ترامب بإحراز تقدم في المفاوضات الأمريكية الصينية. والجدير بالذكر أن هذا هو التمديد الثاني لهدنة الرسوم الجمركية.

مع ذلك، لم يُبدِ ترامب أي تساهل تجاه الهند، حيث فرض عليها رسوما جمركية عقابية بنسبة 25% (إضافةً إلى 25% سابقًا) بسبب شراء الهند للنفط من روسيا.

ويزعم ترامب أن الرسوم الجمركية عززت سوق الأسهم الأمريكية، وزادت الثروة الوطنية، وعززت إيرادات الخزانة.

من المقرر أن يلتقي الرئيس الأمريكي بنظيره الروسي فلاديمير بوتين في ألاسكا في 15 أغسطس لبحث سبل إنهاء الحرب الروسية الأوكرانية. يُذكر أن الولايات المتحدة اشترت ألاسكا من روسيا عام 1867، والتي أصبحت لاحقًا ولاية أمريكية عام 1959.