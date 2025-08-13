قال أحمد عبد الرازق، مراسل قناة «إكسترا نيوز» من أمام معبر رفح، إن الشاحنات المحمّلة بالمساعدات الإنسانية المقدمة من مصر إلى قطاع غزة تواصل التدفق ضمن القافلة الرابعة عشرة من «قوافل زاد العزة»، والتي تدخل عبر معبر كرم أبو سالم.

وأشار خلال رسالته على الهواء، إلى أن هذه القوافل، التي أطلقها الهلال الأحمر المصري في 27 يوليو الماضي، تحمل آلاف الأطنان من المساعدات المتنوعة، وتشمل سلاسل الإمداد الغذائي، والدقيق، وألبان الأطفال، والمستلزمات الطبية والأدوية، ومواد العناية الشخصية، إضافة إلى أطنان من الوقود.

وأوضح أن عملية التنسيق تتم من خلال الهلال الأحمر المصري باعتباره آلية تنسيق وطنية، حيث يشرف على تفويج الشاحنات الخاصة به، وكذلك شاحنات المنظمات الأممية مثل «اليونيسف» و«الصحة العالمية»، إضافة إلى شاحنات «التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي»، مبيّنًا أن هذه المنظومة الضخمة تعمل بانضباط واحترافية عالية وفق المعايير الدولية.

ولفت المراسل إلى إن السلطات الإسرائيلية تضع عراقيل وتتباطأ في إدخال الشاحنات، إذ لا يُسمح بمرور سوى ما يتراوح بين 50 و60% من الكميات التي يتم تفويجها، فعلى سبيل المثال، حملت قافلة الأمس 3,450 طناً من المساعدات، لم يُدخل منها سوى نحو 1,800 طن فقط.

وأكد عبد الرازق أن الهلال الأحمر المصري، بالتنسيق مع الهلال الأحمر الفلسطيني، يحدد أولويات الاحتياجات العاجلة لسكان القطاع، ويعمل على توفيرها وإدخال أكبر كمية ممكنة منها، رغم العراقيل.

وأشار إلى أن هذا الجهد الميداني يأتي متواكباً مع التحركات السياسية والدبلوماسية المصرية، سواء على أرض مصر أو في أماكن أخرى، بهدف التوصل إلى هدنة ووقف كامل لإطلاق النار، وإقرار حل الدولتين، وتبادل الأسرى والرهائن، وإنهاء الأزمة.