 ارتفاع أسعار الجملة في اليابان بنسبة 0.2% خلال الشهر الماضي - بوابة الشروق
الأربعاء 13 أغسطس 2025 8:19 ص القاهرة
ارتفاع أسعار الجملة في اليابان بنسبة 0.2% خلال الشهر الماضي

د ب أ
نشر في: الأربعاء 13 أغسطس 2025 - 8:00 ص | آخر تحديث: الأربعاء 13 أغسطس 2025 - 8:00 ص

ارتفعت أسعار المنتجين (الجملة) في اليابان خلال الشهر الماضي بنسبة 2ر0% شهريا، وفقا لبيانات بنك اليابان المركزي الصادرة اليوم الأربعاء.

جاءت هذه القراءة متفقة مع التوقعات، بعد انخفاض الأسعار في الشهر السابق بنسبة 1ر0% وفقا للبيانات المعدلة وبنسبة 2ر0% وفقا للبيانات الأولية.

وعلى أساس سنوي ارتفعت أسعار الجملة بنسبة 6ر2% خلال يوليو، في حين كان المحللون يتوقعون ارتفاعها بنسبة 5ر2% بعد ارتفاعها بنسبة 9ر2% خلال الشهر السابق.

وارتفعت أسعار الصادرات اليابانية  بنسبة 3ر0% شهريا وانخفضت بنسبة 1ر1% سنويا، في حين زادت أسعار الواردات بنسبة 1ر1% شهريا وبنسبة 1ر5% سنويا.


