ضبط المتهمين بوضع طعام مسمم للكلاب الضالة ونفوقها في الجيزة

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، القبض على المتهمين بوضع طعام مسمّم للكلاب الضالة؛ مما أدى إلى نفوقها في الجيزة.

ورصدت أجهزة وزارة الداخلية، ما تم تداوله بشأن قيام شخصين بوضع طعام مسمّم للكلاب الضالة؛ مما أدى إلى نفوقها بمنطقة الأهرام بالجيزة.

وبالفحص تبين أنه بتاريخ 30 سبتمبر الماضي، ورد بلاغ لقسم شرطة الأهرام بالجيزة من 3 مواطنات يقمن بمنطقة الأهرام بتضررهن من شخصين لوضعهما طعامًا مسمما للكلاب بدائرة القسم؛ مما أدى إلى نفوقها.

وجرى تحديد وضبط المشكو في حقهما (شخصان - مقيمان بدائرة القسم)، وبمواجهتهما اعترف أحدهما بارتكاب الواقعة، واستعانته بالآخر لقيادة السيارة.

واتخذت الإجراءات القانونية تجاه المتهمين وإحالتهم للنيابة لمباشرة التحقيقات.