تركيا: توقعات عودة مشاركين في أسطول الصمود اليوم على متن رحلة خاصة



قالت وزارة الخارجية التركية، إن 36 تركيًّا شاركوا في أسطول الصمود العالمي، الذي اعترضته القوات الإسرائيلية، من المتوقع أن يعودوا إلى بلادهم على متن رحلة خاصة بعد ظهر اليوم السبت.

وأضافت أنه من المتوقع أيضا أن يكون مواطنو دول أخرى على متن الرحلة، بحسب وكالة رويترز.

وذكرت الوزارة في بيان: "لم يتم تأكيد العدد النهائي بعد".

وأضافت أن العمل جار أيضا على استكمال إجراءات بقية المواطنين الأتراك في أقرب وقت ممكن.

وواجهت إسرائيل تنديدا دوليا يوم الخميس بعد أن اعترض جيشها جميع قوارب أسطول الصمود تقريبا، وعددها نحو 40 قاربا، واحتجز أكثر من 450 ناشطا أجنبيا. وكان الأسطول يحمل مساعدات إلى غزة.

ويمثل الأسطول، الذي انطلق في أواخر أغسطس الماضي، أحدث محاولة من النشطاء لتحدي الحصار البحري الإسرائيلي على غزة.

يُذكر أنه في عام 2010، قتلت قوات إسرائيلية 10 نشطاء أتراك بعد مداهمة سفينة مافي مرمرة التي قادت أسطول مساعدات نحو غزة.