قائد فيلق القدس بالحرس الثوري: عملية طوفان الأقصى نفذت بسرية بالغة

قال قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني، إسماعيل قاآني، إن عملية طوفان الأقصى ضد إسرائيل في 7 أكتوبر 2023 نُفِّذت بسرية بالغة، بحيث لم يتم إبلاغ قيادات حركة حماس أو الأمين العام السابق لحزب الله، حسن نصرالله، بموعد انطلاقها.

وأضاف قاآني، في مقابلة تلفزيونية، أمس الجمعة: "لا نحن ولا السيد حسن ولا حتى كبار قادة حماس كانوا على علم بموعد العملية، مشيرا إلى أن نصر الله، رغم عدم إخطاره بموعد العملية، كان قد وضع "بمنهجية دقيقة" المراحل المطلوبة للتصدي لإسرائيل، بحسب ما نقلته شبكة سكاي نيوز عربية.

وأشار إلى فترة حرجة امتدت أسبوعين، التزم فيها نصر الله الصمت العلني من دون إلقاء خطابات، لكنه "أثار الرعب في نفوس الإسرائيليين وأثبت قدرته على التحكم بجميع أبعاد الحرب، عسكرية ونفسية"، بحسب تعبيره.

وأكد قاآني أن ضغوط حزب الله أجبرت إسرائيل على نشر ثلث جيشها في جنوب لبنان، وهو ما "قلب معادلة الحرب".

كما اتهم قاآني إسرائيل بارتكاب "سلسلة من الجرائم"، بدءاً من اغتيال قادة ميدانيين وصولاً إلى حادث "تفجير البيجر"، وانتهاءً باغتيال نصرالله.

وقال إن الهجوم الذي أودى بحياة نصر الله استخدم "إضافة إلى القنابل الثقيلة مواد كيميائية، ما يجعله جريمة حرب واضحة".

وأشار إلى أن الهجمات الصاروخية والطائرات بدون طيار لحزب الله على مواقع إسرائيلية حساسة لم تحظَ بتغطية كافية.

وتابع: "قبل يومين فقط من طلب إسرائيل وقف إطلاق النار، أطلق حزب الله أكثر من 350 صاروخاً وقذيفة بمختلف الأحجام على العدو، استهدفت مقاصف الجنود وحيفا وحتى مقر إقامة نتنياهو، ما عكس القدرات العسكرية والنفسية الفريدة للمقاومة"، على حد قوله.

وختم قاآني مؤكداً: "استراتيجية المقاومة هي الانتصار، وسنواصل هذا النهج. هذه الاستراتيجية ستكسر ظهر إسرائيل وأمريكا. اليوم باتت حماس وباقي فصائل المقاومة الفلسطينية تمتلك صواريخ أقوى، ورغم الخسائر والقيود، فإن أهداف العدو لم تتحقق والمقاومة تزداد قوة".