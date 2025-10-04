مصادر مصرية للتلفزيون العربي: إسرائيل ستسلم الوسطاء خرائط الانسحاب الخاصة بالمرحلة الأولى غدا

نقل "التلفزيون لعربي"، عن مصادر مصرية، قولها إن مفاوضات القاهرة المقرر عقدها غدا ستكون بمشاركة ويتكوف وكوشنر ورون ديرمر ورئيس الشاباك ووفد أمني رفيع المستوى.

وأضافت المصادر، أن مفاوضات القاهرة غدا ستضع الترتيبات العملية والميدانية لتنفيذ المرحلة الأولى من خطة ترامب، ذاكرة أن إسرائيل ستسلم الوسطاء خرائط الانسحاب الخاصة بالمرحلة الأولى خلال المباحثات غدا.

وكان قيادي في حركة حماس قال لشبكة "الشرق" السعودية، اليوم السبت، إن مصر ستبدأ قريبا بالدعوة لاستضافة ورعاية حوار فلسطيني شامل؛ لبحث الوحدة ومستقبل غزة بما في ذلك إدارة القطاع.

وأمس الجمعة، أعلنت حماس، موافقتها على بنود خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنهاء الحرب على غزة، ومن بينها إطلاق سراح الأسرى وتسليم إدارة القطاع لهيئة فلسطينية، لكنها أشارت إلى أنها "ستسعى للتفاوض على بنود كثيرة أخرى".

وأصدرت "حماس" ردها في بيان، على الخطة الأمريكية المكونة من 20 نقطة بعد أن أمهلها ترامب حتى الأحد لقبول خطته أو رفضها.

ولم يوضح ترامب ما إذا كان من الممكن التفاوض على بنود الخطة مثلما تريد "حماس"، لكنه حث إسرائيل على الوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة.

وقالت الحركة الفلسطينية في بيان: "تقدر حركة المقاومة الإسلامية حماس الجهود العربية والإسلامية والدولية وجهود الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الداعية إلى وقف الحرب على قطاع غزة وتبادل الأسرى ودخول المساعدات فوراً" ضمن بنود أخرى.

ووافقت "حماس" على "الإفراج عن جميع أسرى الاحتلال أحياء وجثامين وفق صيغة التبادل الواردة في مقترح ترامب ومع توفير الظروف الميدانية لعملية التبادل".



