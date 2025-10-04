صحة غزة: 66 شهيدا و265 مصابا خلال 24 ساعة



أعلنت وزارة الصحة في غزة، اليوم السبت، وصول 66 شهيدا، و265 إصابة لمستشفيات القطاع خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأعلنت صحة غزة ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 67,074 شهيدًا و169,430 إصابة منذ السابع من أكتوبر للعام 2023، بحسب وكالة معا الفلسطينية.

وبلغت حصيلة الشهداء والإصابات منذ 18 مارس 2025 حتى اليوم 13,486 شهيدًا و57,389 إصابة.

وأشارت إلى أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث تعجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى اللحظة.

وأوضحت أنه تمت إضافة عدد 720 شهيدا للإحصائية التراكمية للشهداء، ممن تم اكتمال بياناتهم واعتمادها من اللجنة القضائية المتابعة لملف التبليغات والمفقودين.

وضمن شهداء لقمة العيش، بلغ عدد ما وصل إلى المستشفيات خلال الـ24 ساعة الماضية من شهداء المساعدات 6 شهداء و40 إصابة، ليرتفع إجمالي شهداء لقمة العيش ممن وصلوا المستشفيات إلى 2,603 شهداء وأكثر من 19,094 إصابة.

كما سجّلت وزارة الصحة في قطاع غزة خلال الـ24 ساعة الماضية حالتي وفاة لطفلين، نتيجة المجاعة وسوء التغذية، ليرتفع إجمالي وفيات سوء التغذية إلى 459 شهيدًا، من بينهم 154 طفلًا.