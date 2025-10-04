استطلاع ألماني: 55% يؤيدون الاعتراف بدولة فلسطينية

أظهر استطلاع للرأي في ألمانيا، اليوم السبت، أن أغلبية المشاركين يريدون الاعتراف بدولة فلسطين، ويدعمون مقترح الاتحاد الأوروبي بتعليق الاتفاقيات التجارية والجمركية مع إسرائيل.

وفي استطلاع أجرته الهيئة العامة للبث الإذاعي في جمهورية ألمانيا الاتحادية (إيه آر دي)، أعرب 55% من المشاركين عن تأييدهم الاعتراف بدولة فلسطين، مقابل معارضة 20%.

وبشأن العقوبات التي يخطط الاتحاد الأوروبي فرضها على إسرائيل، أبدى 55% من المشاركين عن رغبته في أن تدعم ألمانيا مقترح الاتحاد الأوروبي بتعليق الاتفاقيات التجارية والجمركية مع إسرائيل، فيما عارضه 27%.

وأظهر الاستطلاع أن 63% من الألمان يعتقدون أن هجمات إسرائيل على غزة "تجاوزت الحد".

وفي سياق متصل، أفادت القناة 12 الإسرائيلية بأن هناك استعدادات لعقد محادثات بشأن المضي قدما في تنفيذ خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن غزة.

وبحسب القناة، ستُعقد المحادثات على أعلى مستوى في ظل توقعات أمريكية بنجاح المفاوضات وبدء المرحلة الأولى من الصفقة، بحسب شبكة سكاي نيوز عربية.

وأشارت القناة إلى أنه سيحضر المحادثات من الجانب الإسرائيلي وزير الشئون الاستراتيجية رون ديرمر، ومن الجانب الأمريكي المبعوث ستيف ويتكوف وربما أيضا صهر الرئيس الأمريكي جاريد كوشنر.

وفي السياق، قال مصدر إسرائيلي للقناة ذاتها إنه "لا نية للانجرار إلى مفاوضات طويلة وإسرائيل ستُبدي تفهما لبعض المسائل الفنية التي قد تُطيل عملية الإفراج قليلا لما بعد 72 ساعة بشرط أن يتم خلال هذه الفترة الإفراج عن جميع الرهائن الأحياء".