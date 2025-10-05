شهدت الدورة الـ41 من مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط ندوة لتكريم مدير التصوير سامح سليم، الذي تحدث خلالها عن أبرز محطات مشواره الفني، وكواليس عدد من الأعمال السينمائية التي شكلت تجربته المميزة في عالم الصورة.

واستهلت الندوة بعرض فيلم وثائقي قصير تناول مشوار سامح سليم وأبرز محطاته الفنية، قبل أن يبدأ في استعراض تجربته مع الصورة وتحدياتها في السينما المصرية.

وخلال الندوة، التي أدارها مدير التصوير حسين بكر، روى سليم بعض المواقف الخطيرة التي تعرض لها أثناء عمله في مواقع التصوير، قائلا: خلال تصوير فيلم تيتو كنت أصور داخل سيارة، فاصطدمت بنا سيارة أخرى أثناء تنفيذ مشهد أكشن، والحمد لله عدت بسلام. أما في فيلم أفريكانو، فكانت الأسود والحيوانات طليقة داخل موقع التصوير، وواجهنا جميعا خوفا كبيرا في تلك اللحظات.

وأضاف سليم مبتسما: نحن كمديري تصوير لا نحظى بتأمين في مصر على الحياة، ودائما "ربنا بيسترها معانا".

وتحدث سليم عن اهتمامه بعنصر الإضاءة بوصفه روح الصورة، مشيرا إلى أن عمله في فيلم عمارة يعقوبيان مثل تجربة خاصة في توظيف الظل والنور، قائلا إنه كان حريصا على إبراز التناقض بين الضوء والعتمة، خاصة في مشاهد التعذيب داخل أمن الدولة لشخصية طه، موضحا أن هذه المشاهد كانت أكثر تعبيرا ولمست مشاعر الجمهور بشكل قوي.

وأضاف أنه يرى الإضاءة أداة درامية وليست تقنية فقط، موضحا أن نجاح الصورة يكمن في قدرتها على توصيل الإحساس قبل الجمال الشكلي.

وأكد سامح سليم أن السينما الحقيقية لا تصنع بالصدفة، بل بوعي بصري وفهم لتفاصيل الكادر، مشيرا إلى أن العمل مع مخرج يمتلك رؤية واضحة يجعل الصورة أكثر صدقا وتأثيرا.

وشهدت الندوة حضور الفنانة سلوى محمد علي، ومدير التصوير سمير فرج، والمخرج التونسي رضا الباهي، كما تضمن اللقاء عرض فيلم وثائقي قصير تناول أهم المحطات الفنية في مسيرة سامح سليم، من شورت وفانلة وكاب إلى إبراهيم الأبيض وعمارة يعقوبيان.