القائمة الكاملة لأبطال مسرحية أم كلثوم

-تُعرض للجمهور يومي 9 و10 أكتوبر

-أسماء الجمل تجسد "أم كلثوم" وتلعبها في طفولتها ملك أحمد

تُعرض المسرحية الموسيقية "أم كلثوم" للجمهور يومي 9 و10 أكتوبر الجاري على مسرح "المسرح" بموفينبيك مدينة الإنتاج الإعلامي بمدينة السادس من أكتوبر.

العرض تأليف دكتور مدحت العدل وإخراج أحمد فؤاد، وبطولة ملك احمد وتلعب شخصية "أم كلثوم" في مرحلة طفولتها، وتقدمها في جميع مراحل حياتها بداية من شبابها أسماء الجمل، ويلعب أحمد الحجار شخصية "عبد الوهاب" بينما يلعب سعيد سلمان شخصية "أحمد رامي"، ويقدم هاني عبد الناصر شخصية "السنباطي"، ويوسف سلامة "القصبجي"، وتلعب ليديا لوتشيانو شخصية "منيرة المهدية"، وعماد إسماعيل "الشيخ ابو العلا محمد"، أما زوجة أحمد رامي فتلعبها هدير الشريف، ويلعب عمر صلاح الدين شخصية الأب إبراهيم البلتاجي، أما منار الشاذلي تقدم شخصية "سيدة" شقيقة أم كلثوم، ويلعب دور شقيق أم كلثوم إسماعيل السيد، بينما يلعب شخصية "بليغ حمدي" فتحي ناصر، ويلعب شخصية "محمد فوزي" محمد أمين، وأحمد عبد العزيز "عمر الخيام"، وأسامة مجدي "الصحفي محمد عبد المجيد" ويلعب شخصية "الصحفي صالح السيد "أحمد محسن منصور، أما زعيم الالاتية يقدمه حسين روبين.

يستعرض العرض محطات مهمة في حياة أم كلثوم، ومنها الحرب التي شنتها ضدها منيرة المهدية في بداياتها، وحب أحمد رامي لها، ولقاء السحاب بينها وبين عبدالوهاب في "أنت عمري"، كما تطرق لنجاحها في انتخابات نقابة الموسيقيين في 11 نوفمبر عام 1942، واحتفاظها بمنصب النقيب لعدة دورات متتالية، إلى جانب مدى تأثيرها الفني، ويحمل العرض أيضًا العديد من اللحظات الإنسانية ومنها رحيل والدها الشيخ إبراهيم.

تأليف وتوزيع وإخراج موسيقي خالد الكمار وألحان وإخراج موسيقي إيهاب عبد الواحد، منتج تنفيذي إسراء طاهر، رئيس قسم التسويق آية العدل، منتج فني محمد عادل، مصمم المناظر والديكور محمود صبري، تصميم أزياء ريم العدل، مدرب أصوات د جيهان الناصر ود. إيمان حسني، تصميم الإضاءة ياسر شعلان، مصمم رقصات عمرو باتريك، المخرج المنفذ ومدرب التمثيل محمد مبروك، إضاءة ياسر شعلان.

"أم كلثوم.. دايبين في صوت الست" من إنتاج العدل جروب ستوديوز "مدحت العدل"، ويُعد هذا العرض هو أضخم عمل مسرحي موسيقي يتناول سيرة كوكب الشرق.