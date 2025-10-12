 مصدر للعربية: ضحايا حادث شرم الشيخ موظفون بالسفارة القطرية بالقاهرة وليسوا الوفد المفاوض - بوابة الشروق
الأحد 12 أكتوبر 2025 6:28 ص القاهرة
مصدر للعربية: ضحايا حادث شرم الشيخ موظفون بالسفارة القطرية بالقاهرة وليسوا الوفد المفاوض


نشر في: الأحد 12 أكتوبر 2025 - 6:19 ص | آخر تحديث: الأحد 12 أكتوبر 2025 - 6:19 ص

قالت مصادر لـ «العربية» إن ضحايا الحادث الذي وقع بالقرب من شرم شيخ «موظفون في السفارة القطرية بالقاهرة وليس الوفد المفاوض».
وأضافت أن الدبلوماسيين كانوا في طريقهم لشرم الشيخ لتجهيزات لوجستية، مشيرة إلى تشكيل فريق أمني للوقوف على أسباب حادث الدبلوماسيين القطريين.
وأشارت مصادر «للحدث» إلى وفاة 3 دبلوماسيين يعملون بسفارة قطر بحادث سير في شرم الشيخ، مضيفة أن وزير الداخلية المصري يتابع تفاصيل حادث الوفد القطري في شرم شيخ.
وأضاف المصدر أن «سيارة الوفد تعرضت لحادث سير بعد خلل في عجلة القيادة»، مشيرا إلى وفاة 3 وإصابة 3مثلهم بينهم السائق المصري.

