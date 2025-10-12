قال السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن قمة دولية تحت عنوان "قمة شرم الشيخ للسلام" اتفاق إنهاء الحرب في غزة، ستُعقد بمدينة شرم الشيخ، بعد ظهر يوم الاثنين، برئاسة مشتركة بين الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وبمشاركة قادة أكثر من عشرين دولة من مختلف أنحاء العالم.

وأوضح الشناوي أن القمة تهدف إلى إنهاء الحرب في قطاع غزة، وتعزيز الجهود الرامية إلى تحقيق السلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، بما يسهم في فتح صفحة جديدة من الأمن والاستقرار الإقليمي.

وأشار المتحدث الرسمي إلى أن انعقاد القمة يأتي في ضوء الرؤية التي يطرحها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإحلال السلام في المنطقة، وسعيه الحثيث لإنهاء النزاعات المسلحة حول العالم، مؤكداً أن استضافة مصر للقمة في مدينة شرم الشيخ – أرض السلام – تعكس مكانتها المحورية ودورها الفاعل في دعم جهود السلام الإقليمي والدولي.