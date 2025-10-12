قال أحمد المسلماني، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، إن الجهود المصرية المتواصلة من أجل إنهاء العدوان على غزة لا تقتصر على الوصول إلى وقف إطلاق النار، بل تمتد إلى إعادة إعمار القطاع وإصلاح بنيته الأساسية، مشددًا على أن الهدف النهائي هو إقامة دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية.

وأضاف المسلماني، خلال كلمته في صالون ماسبيرو الثقافي الذي أذيع عبر شاشة القناة الأولى مساء السبت، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي عبّر بوضوح عن أن وقف إطلاق النار خطوة أولى، لكنها ليست نهاية المطاف، مؤكدًا أن "مصر تنظر إلى ما بعد الحرب باعتباره لحظة لإعادة البناء، سياسيًا وإنسانيًا وجغرافيًا".

وأشار المسلماني إلى أن التطرف الديني لم يعد مجرد انحراف فكري، بل تحول إلى "أداة حقيقية لتخريب الدول وتقويض الأنظمة الإقليمية"، مؤكدًا أن كثيرًا من القوى الدولية تستخدم هذه الظواهر كأذرع لهدم استقرار المنطقة.

كما استعرض المسلماني مشهد الصراعات المفتوحة في العالم، من الكونغو إلى أوكرانيا، معتبرًا أن "العالم يشهد حالة من اللايقين الاستراتيجي في ظل نظام دولي مضطرب وصراعات مستمرة"، لافتًا إلى التنافس الأميركي-الصيني والصراع الأميركي-الروسي وصعود تكتل "بريكس" كلاعب مؤثر في النظام العالمي.

وأوضح أن مصر تتحرك بثبات في عالم مضطرب، وتتبنى سياسة خارجية متوازنة قائمة على دعم الاستقرار الإقليمي، والانتصار للقضايا العادلة، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، مشيرًا إلى أن الأوساط السياسية تترقب زيارة مرتقبة للرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى القاهرة، وما قد تسفر عنه من تطورات بعد "اتفاق شرم الشيخ" المنتظر.