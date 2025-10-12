لجنة إغاثة غزة: احتفاء غير مسبوق بجهود مصر في إعادة النازحين من جنوب القطاع لشماله

قال محمد منصور المتحدث باسم اللجنة المصرية لإغاثة غزة، إن دور اللجنة الإنساني في القطاع لا تفعله الكثير من الدول حول العالم.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع قناة الحدث اليوم، أن اللجنة جهزت 100 شاحنة نقلت عشرات الآلاف من الفلسطينيين الذين كانوا قد نزحوا من شمال قطاع غزة إلى مناطق الجنوب، موضحًا أن الشاحنات أعادتهم إلى الشمال.

وأوضح متحدث اللجنة، أن العائلات تحرص على رفع العلم المصري وصورة الرئيس عبدالفتاح السيسي تقديرًا لحجم الجهود المصرية التي تبذل لإغاثة أهالي قطاع غزة.

ولفت إلى أن عمليات نقل الأهالي دائمًا ما يتخللها ترديد هتافات لمصر، مشيرًا إلى أن وصول اللجنة المصرية إلى مدينة غزة في مقدمة هذه القوافل لتقديم الإغاثة.

ونوه بأن مشاهد الاحتفاء بجهود اللجنة المصرية في نقل النازحين وإعادتهم من الجنوب إلى الشمال تحدث للمرة الأولى في القطاع، موضحًا أن اللجنة تواصل توزيع الطرود الإغاثية على العائلات.

وأكد أن اللجنة عملت على إغاثة الفلسطينيين في ظروف أمنية معقدة، فيما تواصل جهودها وسط إقبال كبير من الأهالي على مقار اللجنة لتقديم الشكر والعرفان بهذه الجهود المبذولة.