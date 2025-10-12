متاجر بإسطنبول تتبرع بإيرادات يوم كامل لصالح غزة

• ضمن حملة "كن أملا لغزة" التي تنظمها مجموعة من منظمات المجتمع المدني التركية..

يعتزم أصحاب عدد من المتاجر في مراكز تسوق بإسطنبول، التبرع، الأحد، بإيراداتهم اليومية لصالح الفلسطينيين في قطاع غزة، ضمن حملة "كن أملا لغزة".

وتنظم الحملة بالتعاون بين عدة منظمات خيرية تركية، منها هيئة الإغاثة الإنسانية (İHH) وجمعيتي "صدقة طاشي" و"دنيز فنري" ووقف "عزيز محمود هدائي".

وأقيمت في هذا الإطار فعالية أمام مركز "سور يابي متروغاردن" التجاري في حي "عمرانية".

وفي كلمة له خلال الفعالية، قال رئيس جمعية "صدقة طاشي" كمال أوزدال، إن إسرائيل "تتجاهل القانون الدولي وحقوق الإنسان وأبسط القيم الإنسانية، وترتكب مجازر بحق مئات الآلاف من الأبرياء في غزة".

وأضاف: "نجتمع اليوم لنكون أملا لغزة التي دُمّرت منازلها ومستشفياتها ومدارسها ودور عبادتها، وقُتل فيها نحو 100 ألف شخص.

وأشار أوزدال إلى أن "العالم المدني" تحرك في مواجهة ما وصفه بـ"التطهير العرقي وهجمات الهولوكست" التي يشنها "النظام العنصري الصهيوني المعادي للإنسانية" ضد سكان غزة، مؤكدا أن "أصحاب الضمائر الحية وقفوا بوجه هذا الظلم".

وأضاف: "اليوم يشارك في حملة ’كن أملًا لغزة‘ كل من تجار مركز متروغاردن في عمرانية وتشكمه كوي، ومركزي أكسيس في بيرم باشا وكاغيت هانه، حيث يتبرعون بإيرادات يوم كامل لإخوانهم في غزة، فيشكلون بذلك جبهة مقاومة رمزية".

وأوضح أن هذه الإيرادات ليسن مجرد تبرع، بل موقف تضامن وكرامة، وتابع: "يوم عمل واحد من تاجر، يعني ابتسامة طفل من جديد، وأما تستعيد الأمل".

وأكد أوزدال أن المساعدات التي تُجمع ضمن الحملة ستُنقل سريعا إلى فلسطينيي غزة عبر منظمات المجتمع المدني التركية العاملة ميدانيا هناك.

وبدعم أمريكي ارتكبت إسرائيل منذ 8 أكتوبر 2023 إبادة جماعية بغزة، خلّفت 67 ألفا و806 شهداء، و170 ألفا و66 جريحا، معظمهم أطفال ونساء، ومجاعة أزهقت أرواح 463 فلسطينيا بينهم 157 طفلا.