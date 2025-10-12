متحدثة الحكومة الإسرائيلية تؤكد: مروان البرغوثي ليس جزءا من صفقة التبادل

أكدت المتحدثة باسم الحكومة الإسرائيلية شوش بيدروسيان، أن الأسير الفلسطيني مروان البرغوثي، لن يكون ضمن المفرج عنهم في صفقة التبادل المرتقبة.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي، مساء الأحد، أعلنت فيه أن تل أبيب مستعدة لاستقبال كل الرهائن من غزة، والذين ستبدأ عملية إطلاق سراحهم، صباح يوم الاثنين.

وأوضحت أن الرهائن سيطلق سراحهم مرة واحدة، من خلال اللجنة الدولية للصليب الأحمر.

وأشارت إلى تسليم الرهائن في الأماكن التي تسيطر عليها إسرائيل داخل غزة، مؤكدة اتخاذ كل التدابير اللازمة لاستقبال الرهائن ورعايتهم ومتابعة حالتهم الصحية.

وفي وقت سابق، ذكرت مصادر مطلعة لقناة «الشرق»، أن حركة «حماس» تصر على أن تتضمن القائمة النهائية للأسرى الفلسطينيين المقرر إطلاق سراحهم «السبعة الكبار»، بما يشمل القيادي في حركة فتح، مروان البرغوثي، والأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، أحمد سعدات.

وأشارت المصادر، إلى أن الوسطاء (مصر وقطر وتركيا)، يبذلون أقصى جهد لتجاوز النقاط الخلافية والوصول للقائمة النهائية وترتيبات التبادل.

ونوه أحد المصادر، في تصريحات لـ«الشرق»، إلى أن الفصائل الفلسطينية أعربت عن استعدادها، خلال المفاوضات، لتسليم المحتجزين الإسرائيليين الأحياء وعدد من الجثث، الأحد، قبل الموعد المقرر، الاثنين، «في حال تم الاتفاق بشأن قائمة أسماء السبعة الكبار القادة».

وارتفعت وتيرة القلق في الأوساط الفلسطينية بعدما نشرت إسرائيل قائمة أسماء أسرى فلسطينيين قد يُطلق الاحتلال الإسرائيلي سراحهم مقابل المحتجزين الإسرائيليين، وتخلو من أسماء قادة وأسرى بارزين.

وجاء ذلك، بعد أن راجت أنباء من مصادر مقربة من مفاوضات إنهاء الحرب على غزة، بأن إسرائيل رفضت إطلاق سراح نحو نصف قائمة الأسرى التي قدمتها حركة «حماس».

وشملت الأسماء التي لم يصل بشأنها تعهد إسرائيلي، حوالي 25 من الأسرى البارزين ومنهم مروان البرغوثي.

ويطلق مصطلح «السبعة الكبار» على مجموعة من الأسرى الفلسطينيين الذين يعتبرون من أبرز القيادات السياسية والعسكرية داخل السجون الإسرائيلية من ذوي الأحكام المؤبدة.

وتتنوع انتماءاتهم بين حركات «فتح» و«حماس» والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين.

وتشكل ملفاتهم نقطة خلافية في مفاوضات تبادل الأسرى بين إسرائيل وحماس ضمن اتفاق وقف إطلاق النار في غزة.