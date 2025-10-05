صلاحيات جديدة للشرطة البريطانية بعد أحدث احتجاج داعم للفلسطينيين

قالت الحكومة البريطانية، اليوم الأحد، إنه سيتم منح الشرطة صلاحيات لتقييد تكرار الاحتجاجات في نفس الموقع.

جاء ذلك بعد تنظيم مظاهرة داعمة للفلسطينيين في الآونة الأخيرة رغم طلبات إلغائها في أعقاب هجوم مسلح على كنيس يهودي، وفق وكالة رويترز.

وقالت وزارة الداخلية، إن الصلاحيات الجديدة ستسمح لكبار أفراد الشرطة بالنظر في التأثير التراكمي للاحتجاجات السابقة على المجتمعات المحلية.

وصرحت وزيرة الداخلية شابانا محمود: "الحق في التظاهر هو حرية أساسية في بلدنا.. ومع ذلك، يجب الموازنة بين هذه الحرية وحرية جيرانهم في أن يعيشوا حياتهم دون خوف".

وأفادت وزارة الداخلية بأنَّه من المقرر أن تراجع الوزيرة أيضا صلاحيات الشرطة الحالية لضمان تطبيقها بشكل مرض وثابت، بما في ذلك صلاحيات حظر الاحتجاجات بشكل مباشر.

وقالت شابانا: "يمكن أن تؤدي الاحتجاجات الكبيرة والمتكررة إلى شعور قطاعات من بلدنا، لا سيما الطوائف الدينية، بعدم الأمان والترهيب والخوف من مغادرة منازلهم".

وأضافت: "هذا واضح بشكل خاص فيما يتعلق بالخوف الشديد داخل المجتمع اليهودي، والذي تم التعبير عنه لي في مناسبات عديدة في هذه الأيام القليلة الماضية الصعبة".

وقُتل شخصان في مانشستر يوم الخميس في يوم الغفران، وهو أقدس يوم لليهود، وقتلت الشرطة المهاجم بالرصاص.

وأمس السبت، اعتقلت الشرطة ما يقرب من 500 شخص في وسط لندن في أحدث مظاهرة لدعم حركة "فلسطيني أكشن"، وهي جماعة تم حظرها في يوليو الماضي، بعد أن اقتحم أعضاء منها قاعدة جوية وألحقوا أضرارا بطائرات عسكرية، بحسب الوكالة.

وكان رئيس الوزراء كير ستارمر قد حث منظمي المظاهرة على إلغائها احتراما لحزن اليهود البريطانيين.