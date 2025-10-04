

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، تسجيل حالتي وفاة لطفلين خلال الـ24 ساعة الماضية نتيجة المجاعة وسوء التغذية.

وقالت في بيان، اليوم السبت، إن إجمالي وفيات سوء التغذية ارتفع إلى 459 شهيدًا، بينهم 154 طفلًا.

وذكرت أنه منذ إعلان الأمم المتحدة بشأن المجاعة في غزة، سُجّلت 181 حالة وفاة، من بينهم 39 طفلًا.

وحرب إسرائيل التي استمرت قرابة عامين، حولت أجزاءً من غزة إلى مجاعة "من صنع الإنسان"، وفقًا لتقرير نُشر في أغسطس الماضي، من قِبل مبادرة مدعومة من الأمم المتحدة، مما زاد من معاناة الفلسطينيين من أجل البقاء في ظل القصف المتواصل والنزوح الجماعي وانتشار الأمراض.

وأعلن التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي، وهو مرصد عالمي لمراقبة الجوع، حالة المجاعة في مدينة غزة في أغسطس، قبل أن يشن الاحتلال عدوانا بريا على المدينة، مما أدى إلى تفاقم الأزمة الإنسانية.

وتؤكد وكالة غوث وتشغيل اللاجئين “أونروا”، أن عشرات آلاف الفلسطينيين يجبرون على النزوح المتكرر بتكاليف باهظة، ولا يزال الوصول للغذاء والماء محدودا.

في حين تتكدس على المعابر ومخازن الأمم المتحدة 170 ألف طن متري من الغذاء والدواء والمأوى والإمدادات الحيوية الأخرى مُعدّة لدخول غزة من مختلف أنحاء المنطقة، وفق بيان صحفي لوكيل الأمين العام للشئون الإنسانية، توم فليتشر.



