نائب رئيس فلسطين: مستعدون للعمل لتثبيت وقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن والأسرى

رحب نائب رئيس دولة فلسطين حسين الشيخ، بإعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بوقف الحرب.

كما رحب الشيخ، بالتصريحات الإيجابية لحركة "حماس"، مثمنا جهود الدول العربية والإسلامية.

وأضاف: «نؤكد التزامنا واستعدادنا للعمل من أجل تثبيت وقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن والأسرى وإدخال المساعدات، والانسحاب الإسرائيلي الكامل من قطاع غزة، والانتقال إلى مسار سياسي على أساس حل الدولتين».

وفي وقت سابق، رحب رئيس دولة فلسطين محمود عباس، بإعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بوقف الحرب، والذهاب لاستكمال التفاصيل، ردا على تصريحات حركة حماس الإيجابية المرحب بها لإطلاق سراح جميع المحتجزين والتعامل بإيجابية في هذه المرحلة التي تتطلب من الجميع التحلي بأعلى درجات المسئولية الوطنية.

وجدد عباس، الإشادة بالجهود الكبيرة التي يبذلها الرئيس ترامب لإنهاء الحرب في قطاع غزة، والتوجه نحو السلام الدائم، والشكر موصول للدول العربية والإسلامية التي تبذل جهودها في هذا الصدد، (السعودية، ومصر، والأردن، وقطر، والإمارات، وتركيا، وإندونيسيا، وباكستان).

وأكد استعداد دولة فلسطين للعمل البنّاء مع الرئيس الأمريكي ترامب منذ هذه اللحظة، ومع جميع الشركاء المعنيين، والرئاسة المشتركة للمؤتمر الدولي للسلام بنيويورك، ورؤساء مجموعات العمل والعضو العربي في مجلس الأمن الجزائر، وجميع أعضاء مجلس الأمن وأعضاء الجمعية العامة، من أجل تحقيق الاستقرار والسلام الدائم والعادل وفق الشرعية الدولية.

وقال عباس: «ما يهمنا الآن هو الالتزام الفوري بالوقف الكامل لإطلاق النار، والإفراج عن جميع الرهائن والأسرى، وإدخال المساعدات الإنسانية العاجلة عبر منظمات الأمم المتحدة، وضمان عدم التهجير أو الضم، والبدء بعملية إعادة الإعمار».