1533 مستوطنا يقتحمون المسجد الأقصى خلال أسبوع

واصلت مجموعات المستوطنين المتطرفين اقتحاماتها للمسجد الأقصى المبارك، وسط اعتداءات وانتهاكات في ما يسمى "عيد الغفران" العبري.

واقتحم 1533 مستوطنًا المسجد الأقصى خلال الأسبوع الماضي، بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وشهد الأسبوع الماضي اقتحامات واسعة للمسجد في ما يسمى "عيد الغفران"، وسط إغلاق لمدينة القدس المحتلة وتحويلها لثكنة عسكرية، وفرض حصار على أهلها.

والخميس، نفخت "جماعات الهيكل" البوق في المدرسة التنكزية فوق الرواق الغربي في المسجد الأقصى، كإعلان سيادة واعتبار المسجد وكأنه أصبح "الهيكل المزعوم".

وكانت الجماعات المتطرفة دعت إلى اقتحام واسع للمسجد الأقصى خلال "عيد العُرش" العبري، الذي يبدأ في 6 أكتوبر الجاري ويستمر أسبوعًا كاملًا.

وأعلنت عن توفير مواصلات مجانية لأطفال المستوطنين بهدف رفع أعداد المقتحمين من مختلف الأعمار.



