

استقرت أسعار الأسماك، في سوق العبور للجملة، خلال تعاملات اليوم السبت 4 أكتوبر 2025.

- جاءت الأسعار كالتالي:

استقر سعر كيلو السمك البلطي ليتراوح بين 69 إلى 71 جنيها للكيلو.

استقر سعر البلطي الأسواني ليترواح بين 30 إلى 80 جنيها للكيلو.

استقر سعر السمك الفيليه ليتراوح بين 75 إلى 275 جنيها للكيلو.

‏‎واستقر سعر سمك البياض ليتراوح بين 140 إلى 240 جنيها للكيلو.

واستقر سعر السمك الثعابين ليتراوح بين 100 إلى 600 جنيه للكيلو.

وثبت سعر كيلو سمك المكرونة السويسي ليتراوح بين 90 إلى 190 جنيها.

استقر سعر السبيط والكاليماري ليتراوح بين 250 إلى 350 جنيها.

وثبتت أسعار الكابوريا لتترواح بين 50 إلى 270 جنيها للكيلو. ‏‎

استقر سعر كيلو سمك البربون ليتراوح بين 250 إلى 310 جنيهات.

‏‎استقر سعر كيلو الجمبري الجامبو ليتراوح بين 880 إلى 980 جنيها.

استقر سعر كيلو الجمبري الصغير ليتراوح بين 200 إلى 400 جنيه.

‏‎وثبت سعر السمك البوري ليتراوح بين 180 إلى 240 جنيها.

واستقر سعر السمك المكاريل ليتراوح بين 110 إلى 180 جنيها.