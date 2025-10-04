نقلت وكالة الصحافة الفرنسية، عن قيادي في حركة حماس، اليوم السبت، قوله إن الحركة جاهزة لبدء مفاوضات "لاستكمال كل القضايا"، بعد موافقتها، أمس الجمعة، على الإفراج عن الأسرى في إطار خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنهاء الحرب في غزة.

وقال القيادي – الذي طلب عدم كشف هويته - لوكالة الصحافة الفرنسية، إن "حماس أبلغت الوسطاء أنها جاهزة للبدء الفوري بتنفيذ التبادل عندما يتم الاتفاق مع الاحتلال لتهيئة الظروف الميدانية".

وأضاف: "نحن جاهزون لبدء مفاوضات فورا لاستكمال كل القضايا".



وأعلنت حماس، أمس الجمعة، موافقتها على الافراج عن كل الأسرى، لكنها لم تأت على ذكر نزع سلاحها وخروج مقاتليها من قطاع غزة في نهاية الحرب، وهما من البنود الرئيسية في خطة ترامب.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن القيادة السياسية أصدرت تعليمات للجيش بتقليص العمليات الهجومية في غزة.

جاء ذلك بعد إعلان إسرائيل استعدادها "للتنفيذ الفوري" للمرحلة الأولى من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن غزة، عقب رد حركة حماس على الخطة.