حماس: اتصالات مكثفة للبدء في تنفيذ المرحلة الأولى من خطة ترامب

أفاد مسئولان كبيران في حركة حماس، بأن الوسطاء يجرون مشاورات واتصالات مكثفة للبدء في تنفيذ المرحلة الأولى من خطة ترامب لإنهاء الحرب في غزة.

وأوضح قياديان في الحركة لقناة "الشرق"، أن المشاورات تهدف إلى "تحديد ساعة بدء تأمين الظروف الميدانية بوقف كل العمليات العسكرية، وحركة الطيران الإسرائيلي بأشكاله الحربي والاستطلاعي، وانسحاب الجيش الإسرائيلي من داخل التجمعات السكنية"، حتى تتمكن الفصائل الفلسطينية من تنفيذ المرحلة الأولى لإطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين.

وذكر القيادي، أن إسرائيل ستطلق سراح 250 أسيراً فلسطينياً من ذوي المحكوميات المؤبدة، وأكثر من 1700 من الأسرى الذين اعتقلتهم إسرائيل بعد اندلاع الحرب في أكتوبر 2023، بالتزامن مع الانسحاب الإسرائيلي من القطاع.

ورجح قيادي في حماس أن تبدأ عملية التهيئة الميدانية "خلال نهار السبت"، لكنه حذر مما وصفه بـ"تعطيل إسرائيل لتنفيذ خطة ترامب".

وأكد قيادي آخر، في تصريحاته لـ"الشرق"، أن الحركة أبلغت الوسطاء بجاهزيتها للبدء الفوري في تنفيذ خطة تبادل الأسرى والمحتجزين عندما يتم الاتفاق مع الاحتلال الإسرائيلي على تهيئة الظروف الميدانية، مضيفاً أن الحركة "جاهزة لبدء المفاوضات فوراً لاستكمال كل القضايا".

وبشأن إدارة قطاع غزة، بعد انتهاء الحرب، من خلال لجنة أو هيئة مستقلة مكونة من كفاءات مستقلة، أوضح القيادي في حركة "حماس" أن مصر ستبدأ قريباً التحضيرات والدعوة لاستضافة ورعاية حوار "فلسطيني فلسطيني" حول الوحدة الفلسطينية، ومستقبل قطاع غزة بما في ذلك إدارة القطاع بشكل مؤقت إلى حين توحيد السلطة في كل الأراضي الفلسطينية.