 عادل مصطفى: هدفنا إعادة الأهلي للطريق الصحيح
الأحد 5 أكتوبر 2025 1:19 م القاهرة
عادل مصطفى: هدفنا إعادة الأهلي للطريق الصحيح

الشروق
نشر في: الأحد 5 أكتوبر 2025 - 1:07 م | آخر تحديث: الأحد 5 أكتوبر 2025 - 1:07 م

أكد عادل مصطفى، المدرب العام بالنادي الأهلي أن الفريق استعاد جزء كبير من مستواه الفني والمعنوي، خلال الفترة الماضية.

وقال عادل مصطفى في تصريحات لقناة إم بي سي مصر تو: "لا ننظر لأي فريق آخر والمهم هو الفوز، وكل اللاعبين في مستوى فني ومعنوي رائع".

وأضاف: "الأهلي لا يفكر في مباراة بشكل منفرد أكثر من مباراة أخرى لكن يوجد مواجهة مهمة في منتصف الطريق لننطلق منها نحو مرحلة جديد".

وتابع: "جميع المباريات مهمة سواء الزمالك أو حرس الحدود أو سيراميكا أو كهرباء الإسماعيلية وجميعهم بنفس الأهمية".

وأتم عادل مصطفى تصريحاته قائلًا: "لا نعاني من أي ضغط كجهاز فني ونحاول أن نجعل اللاعبين يشعرون بذلك، نريد فقط أن نفوز ونضع الفريق على الطريق الصحيح".


