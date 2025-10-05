عادل مصطفى: هدفنا إعادة الأهلي للطريق الصحيح

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أكد عادل مصطفى، المدرب العام بالنادي الأهلي أن الفريق استعاد جزء كبير من مستواه الفني والمعنوي، خلال الفترة الماضية.

وقال عادل مصطفى في تصريحات لقناة إم بي سي مصر تو: "لا ننظر لأي فريق آخر والمهم هو الفوز، وكل اللاعبين في مستوى فني ومعنوي رائع".

وأضاف: "الأهلي لا يفكر في مباراة بشكل منفرد أكثر من مباراة أخرى لكن يوجد مواجهة مهمة في منتصف الطريق لننطلق منها نحو مرحلة جديد".

وتابع: "جميع المباريات مهمة سواء الزمالك أو حرس الحدود أو سيراميكا أو كهرباء الإسماعيلية وجميعهم بنفس الأهمية".

وأتم عادل مصطفى تصريحاته قائلًا: "لا نعاني من أي ضغط كجهاز فني ونحاول أن نجعل اللاعبين يشعرون بذلك، نريد فقط أن نفوز ونضع الفريق على الطريق الصحيح".