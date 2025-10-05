أعرب محمد مجدي أفشة، لاعب الفريق الأول بالنادي الأهلي، عن سعادته بالفوز الذي حققه الأهلي على كهرباء الإسماعيلية قبل توقف الدوري، مشيرًا إلى أن هذا الانتصار يسهم في تسهيل مهمة الفريق بعد استئناف المسابقة.

وأكد أفشة أنه تعافى مؤخرًا من الإصابة التي لحقت به في عضلة السمانة، موضحًا أنه أصبح في حالة بدنية جيدة، ويحرص على الالتزام الكامل بالتركيز في التدريبات وتنفيذ التعليمات الفنية للجهاز الفني.

وشدد محمد مجدي أفشة على أن لاعبي الأهلي تعاهدوا على إسعاد الجماهير واستعادة نغمة الانتصارات سريعاً، وهو ما تحقق خلال آخر أربع مباريات التي فاز بها الفريق.

وأشار أفشة إلى صعوبة بطولة الدوري هذا الموسم والمنافسة القوية بين الفرق، مؤكدًا أن المشوار ما زال طويلًا ويتطلب تركيزًا وجهدًا كبيرًا من اللاعبين حتى النهاية من أجل التتويج باللقب وإسعاد الجماهير.

وأتم محمد مجدي أفشة تصريحاته بالتأكيد على جاهزيته للمشاركة في البطولة العربية مع المنتخب الوطني تحت قيادة حلمي طولان، متمنياً تحقيق اللقب والاستفادة الفنية من المشاركة.