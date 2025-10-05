 أفشة: ملتزم بتعليمات عماد النحاس.. والدوري صعب هذا الموسم - بوابة الشروق
الأحد 5 أكتوبر 2025 1:20 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

برأيك.. هل تنجح خطة الـ21 بندًا لترامب في إنهاء حرب غزة؟

النتـائـج تصويت

أفشة: ملتزم بتعليمات عماد النحاس.. والدوري صعب هذا الموسم

الشروق
نشر في: الأحد 5 أكتوبر 2025 - 1:13 م | آخر تحديث: الأحد 5 أكتوبر 2025 - 1:13 م

أعرب محمد مجدي أفشة، لاعب الفريق الأول بالنادي الأهلي، عن سعادته بالفوز الذي حققه الأهلي على كهرباء الإسماعيلية قبل توقف الدوري، مشيرًا إلى أن هذا الانتصار يسهم في تسهيل مهمة الفريق بعد استئناف المسابقة.

وأكد أفشة أنه تعافى مؤخرًا من الإصابة التي لحقت به في عضلة السمانة، موضحًا أنه أصبح في حالة بدنية جيدة، ويحرص على الالتزام الكامل بالتركيز في التدريبات وتنفيذ التعليمات الفنية للجهاز الفني.

وشدد محمد مجدي أفشة على أن لاعبي الأهلي تعاهدوا على إسعاد الجماهير واستعادة نغمة الانتصارات سريعاً، وهو ما تحقق خلال آخر أربع مباريات التي فاز بها الفريق.

وأشار أفشة إلى صعوبة بطولة الدوري هذا الموسم والمنافسة القوية بين الفرق، مؤكدًا أن المشوار ما زال طويلًا ويتطلب تركيزًا وجهدًا كبيرًا من اللاعبين حتى النهاية من أجل التتويج باللقب وإسعاد الجماهير.

وأتم محمد مجدي أفشة تصريحاته بالتأكيد على جاهزيته للمشاركة في البطولة العربية مع المنتخب الوطني تحت قيادة حلمي طولان، متمنياً تحقيق اللقب والاستفادة الفنية من المشاركة.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك