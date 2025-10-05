سامح سليم: سعاد حسني كانت ترى الجمال في التعبير لا في الملامح

أُقيمت ندوة لتكريم مدير التصوير سامح سليم ضمن فعاليات الدورة الـ41 من مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط، برئاسة الناقد الأمير أباظة، وأدار الندوة مدير التصوير حسين بكر.

وخلال الندوة تحدث سامح سليم عن علاقته بالكاميرا والفنان، قائلًا إن الفنانة سعاد حسني كانت تمتلك وعيًا بصريًا مختلفًا، إذ قالت ذات مرة إن الجمال الحقيقي لا يكمن في ملامح الوجه، بل في الصورة التي تنقل إحساس المشهد. وأضاف سليم: "أرى أن هذا هو المفهوم الأصح، فليس ضروريا أن تظهر الممثلة جميلة أمام الكاميرا، المهم أن يكون المشهد صادقا ومعبرا."

وأشار سليم إلى أن بعض النجمات كن يحرصن على الظهور بأفضل شكل ممكن أمام الكاميرا، مؤكدا أن الفنانة فاتن حمامة كانت من أكثرهن اهتماما بذلك، إذ كانت تصر على التعاون مع مدير التصوير وحيد فريد في معظم أعمالها لتظهر بأفضل صورة ممكنة.

وجاءت الندوة بحضور الفنانة سلوى محمد علي، ومدير التصوير سمير فرج، والمخرج التونسي رضا الباهي، حيث استهلت بعرض فيلم وثائقي قصير عن المسيرة الفنية لسامح سليم.