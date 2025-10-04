إتش إس بي سي: الذهب قد يسجل 4000 دولار للأوقية قريبا

- زيادة في المعدن الأصفر محليا.. وعيار 21 يسجل 5230 جنيها

توقع بنك "إتش إس بي سي" البريطاني، أن يتجاوز سعر الذهب الـ 4000 دولار للأوقية في المدى القريب، مدفوعًا بالمخاطر الجيوسياسية، وشكوك مالية، وتحديات تهدد استقلالية مجلس الاحتياطي الفيدرالي.

وذكر البنك، في مذكرة صادرة أمس الجمعة، أن الارتفاعات قد تستمر حتى عام 2026، مدعومة بمشتريات القطاع الرسمي.

وكان بنك "جولدمان ساكس" قد توقع الأسبوع الماضي أن يصل سعر الأوقية إلى 4000 دولار منتصف العام المقبل، وإلى 4300 دولار بنهاية العام نفسه.



وتأتي هذه التقديرات مخالفة لتوقعات سابقة للبنك قبل شهر، التى رجّح فيها أن يقترب الذهب من 5000 دولار إذا استقطب ما نسبته 1% فقط من أموال القطاع الخاص المستثمرة في سندات الخزانة الأمريكية.

كما توقع فرانك هولمز، الرئيس التنفيذي وكبير مسئولي الاستثمار في شركة "يو إس جلوبال إنفستورز"، أن يواصل الذهب صعوده ليصل إلى 7 آلاف دولار للأوقية بحلول نهاية ولاية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في عام 2029، وفق ما نقله موقع ماركت واتش.

ويرى هولمز أن ارتفاع مستويات الديون العالمية هو المحرك الأساسي لزيادات أسعار الذهب، مشيرًا إلى أن ديون الحكومة الأمريكية بلغت 37.5 تريليون دولار، أي ما يعادل نحو 124% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بنحو 400 مليار دولار فقط عام 1971 حين ألغى الرئيس ريتشارد نيكسون قابلية تحويل الدولار إلى الذهب.

وأضاف أن البنوك المركزية تتسابق لإضافة الذهب إلى احتياطاتها؛ إدراكًا منها أن العملات يمكن طباعتها بلا حدود، في حين يبقى الذهب موردًا محدودًا، فضلًا عن استمرار قوة الطلب الاستهلاكي في دول مثل الهند والصين بدعم من ما يُعرف بـ"تجارة الحب" المرتبطة بالهدايا والمكانة الاجتماعية.

ومحليًا، واصلت أسعار الذهب صعودها خلال تعاملات اليوم السبت، حيث ارتفع عيار 21 بنحو 20 جنيهًا ليصل إلى 5230 جنيهًا، مقابل 5210 جنيهات يوم الجمعة.

كما صعد عيار 18 إلى 4483 جنيهًا، وعيار 24 إلى 5977 جنيهًا، بينما ارتفع الجنيه الذهب بنحو 160 جنيهًا ليصل إلى 41,840 جنيهًا.