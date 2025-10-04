أردوغان: رد حماس على خطة ترامب خطوة مهمة لتحقيق السلام الدائم

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن رد حركة حماس على خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن غزة، خطوة بناءة ومهمة في سبيل تحقيق السلام الدائم.

أضاف في تدوينة عبر منصة "إن سوسيال" التركية، أنه ينبغي على إسرائيل الآن وقف كل هجماتها فورًا، والالتزام بخطة وقف إطلاق النار.

وأوضح أنّه يجب اتخاذ كل الخطوات دون إضاعة للوقت في سبيل ضمان إيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة وتحقيق السلام الدائم.

وأكد أن الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل في غزة، وهذه اللوحة المخزية التي جرحت الضمير العالمي بعمق، ينبغي أن تتوقف الآن.

وشدد على أن تركيا بكامل إمكاناتها ستواصل العمل من أجل أن تفضي المفاوضات لأفضل نتيجة ممكنة للشعب الفلسطيني، وتحقيق حل الدولتين الذي يدعمه المجتمع الدولي.

وسبق أن قالت وزارة الخارجية التركية، إن رد حركة حماس على خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن وقف إطلاق النار في غزة، سيمهد الطريق نحو تحقيق سلام دائم في المنطقة.

وذكرت الوزارة في بيان، أن رد حماس سيتيح الإرساء العاجل لوقف إطلاق النار في غزة والإيصال دون أي عوائق للمساعدات الإنسانية إلى القطاع، واتخاذ ما يلزم من خطوات لتحقيق سلام دائم.

وحثت الخارجية التركية، جميع الأطراف على البدء في المفاوضات لضمان تحقيق وقف فوري لإطلاق النار وتنفيذ حل الدولتين الذي يحظى بدعم المجتمع الدولي، مضيفة أنه يتعين على إسرائيل أن توقف جميع هجماتها على السكان في غزة فورا.

وأكد البيان أن أنقرة ستواصل دعم المفاوضات وتقديم إسهامات بناءة في هذا الصدد.