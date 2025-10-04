نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مصدر سياسي قوله إنه "لا يوجد في الوقت الحالي وقف لإطلاق النار، وإنما تخفيف في حدة إطلاق النار"، مشيرا إلى أن المفاوضات المرتقبة ستكون سريعة، ومن المرجح أن تجد حركة حماس صعوبة في رفض الشروط المطروحة.

وبحسب الهيئة، فإن الوفد الإسرائيلي المتوقع أن يشارك في المحادثات يضم وزير الشئون الاستراتيجية رون ديرمر، والمسئول عن ملف الأسرى والمفقودين غال هيرش، إلى جانب مسئول رفيع في جهاز الشاباك يُشار إليه بـ"م"، على أن تنطلق المفاوضات اعتبارا من الليلة.

وفي سياق متصل، أعلنت صحيفة "جورزاليم بوست" الإسرائيلية، أن "منتدى عائلات الرهائن والمفقودين" سينظّم مظاهرة في "ساحة الأسرى" بتل أبيب مساء السبت، في الذكرى الثانية لهجمات 7 أكتوبر، وفقا لما نقلته شبكة سكاي نيوز عربية.

وجاء في بيان المنتدى: "نحن في أيام حاسمة بشأن الصفقة أيام ستحدد متى سيعود الأسرى الأحياء لإعادة التأهيل، ومتى سيُعاد المتوفون لدفنهم بشكل لائق. هذه اللحظة يجب أن توحّد جميع أبناء إسرائيل للمطالبة بعودة كل أسير إلى الوطن"، بحسب البيان.