الحماية المدنية تنقذ أهالي عقار قديم بعد سقوط أجزاء منه بالجمرك

أنقذت قوات تابعة لإدارة الحماية المدنية في الإسكندرية، مساء الثلاثاء، سكان عقار مكوَّن من دور أرضي وثلاثة طوابق علوية، يقع في 14 شارع الشيخ البنا بمنطقة الجمرك، دون وقوع إصابات أو خسائر بشرية.

وتلقى مدير أمن الإسكندرية، اللواء رشاد فاروق، إخطارًا من مأمور قسم شرطة الجمرك بورود إشارة من إدارة شرطة النجدة، تفيد ببلاغ من الأهالي عن سقوط أجزاء من عقار قديم في حي الجمرك.

وانتقلت الشرطة إلى موقع البلاغ برفقة سيارة إسعاف، ورئيس الحي، والإدارات المعنية، بالتنسيق مع الحماية المدنية، حيث تبين من المعاينة والفحص المبدئي أن العقار يعاني من تهدم جزئي، وصادر بحقه قرار هدم كلي.

ووفقًا لمصدر أمني، تعاملت قوات الحماية المدنية على الفور مع المحتجزين، وأخرجتهم إلى مكان آمن، فيما أصدر حي الجمرك قرارًا بإزالة الأجزاء المعلقة والخطرة بالعقار ورفع المخلفات.

وحرر محضر إداري بالواقعة، وجارٍ العرض على النيابة العامة لتباشر التحقيق.