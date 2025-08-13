الوطنية للانتخابات: انتخابات مجلس الشيوخ الأعلى مشاركة والأقل في نسبة الأصوات الباطلة

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار حازم بدوي، عن نتائج انتخابات مجلس الشيوخ 2025، والتي شهدت نسبة مشاركة 17.1%، مثلت 11 مليونا و650 ألف ناخب، فيما بلغ عدد الأصوات الباطلة في النظام الفردي 516.818 صوتا.

وقال المستشار أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، إن المشهد الانتخابي عكس «الوعي التام للمواطن المصري»، مشيرا إلى أن الهيئة الوطنية للانتخابات اكتسبت خبرات متراكمة من خلال إدارتها للاستحقاقات الدستورية المتتالية، بداية من انتخابات الرئاسة في 2018.

واعتبر خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج «90 دقيقة» عبر فضائية «المحور» أن مشاركة 17.1%، والتي تعد النسبة الأعلى في تاريخ انتخابات المجلس هي «نسبة جديدة على انتخابات مجلس الشيوخ».

ولفت الانتباه إلى أن «نسبة الأصوات الباطلة أقل من أي نسبة حدثت» من قبل، مرجعا ذلك إلى نجاح حملات التوعية والتثقيف التي قامت بها الهيئة في مختلف المحافظات منذ أواخر العام الماضي.

وأرجع الفضل في سلاسة العملية الانتخابية إلى «التنسيق التام مع أجهزة الدولة والوزارات المعنية»، مشيدا بالتعاون المثمر مع المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، والذي أثمر عن تمكين ذوي الهمم من ممارسة حقهم الدستوري بكل يسر وسهولة.

وأوضح أن الباب مفتوح لتقديم الطعون على النتائج أمام المحكمة الإدارية العليا لمدة عشرة أيام، مؤكدا التزام الهيئة بتنفيذ أي أحكام قضائية تصدر بهذا الشأن.

وأكد أن الهيئة اصطحبت وفودًا من المنظمات الدولية في جولات ميدانية شهدت إشادة واسعة بسير العملية الانتخابية، مع التعهد بدراسة أي ملاحظات لضمان الوصول لأعلى مستويات إدارة الانتخابات.