ارتفاع الإصابات بفيروس غرب النيل في اليونان إلى 110 حالات

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قالت المنظمة الوطنية للصحة العامة في اليونان (إي أو دي واي)، اليوم الخميس، إن عدد الإصابات بفيروس غرب النيل في البلاد زاد أكثر من الضعف خلال نحو أسبوعين.

وأضافت المنظمة أن إجمالي 110 حالات سجلت على مستوى البلاد حتى 12 أغسطس.

وفي نهاية يوليو كان هناك 42 حالة. وتوفي تسعة أشخاص جراء الإصابة، وكلهم فوق الـ65 عاما.

وقالت المنظمة إن الحالات سجلت في الأساس في منطقة أثينا الكبرى.

وينتقل فيروس غرب النيل عبر البعوض. وتمر أغلب الإصابات بدون أعراض أو تتسبب فقط في أعراض خفيفة. وتحدث الحالات الشديدة في الأساس في كبار السن والأشخاص المصابين بأمراض معينة مسبقا.