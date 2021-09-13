مؤتمر بتجارة الإسكندرية يوصي بوضع خطة لاستمرار الأعمال في المؤسسات بعد كورونا

أوصى المؤتمر العلمى الـ19 "دور الابتكار والمعرفة والرقمنة في دعم منظمات الأعمال في ظل التحديات المعاصرة"، الذى نظمته كلية التجارة جامعة الإسكندرية على مدار يومين، بإعداد خطة لإدارة الأزمات واستمرارية الأعمال بمؤسسات الأعمال بعد جائحة كورونا.

وتضمنت توصيات المؤتمر الرقمي، الصادرة أمس الأحد، اقتراح إنشاء "كلية المعرفة والابتكار"؛ لتفعيل مفاهيم إدارة المعرفة والابتكار بالجامعات، ككيان علمي ودراسي يساهم في رفع مستوى التعليم والبحث العلمي في المجالات الابتكارية المختلفة وفق مناهج متطورة ومبتكرة، وبما يمكن من إيجاد جيل مبتكر يساهم في رفع مكانة الدولة محليا وإقليميا وعالميا.

وأوصى المؤتمر بضرورة تطوير الهياكل التنظيمية للجامعات والمؤسسات التعليمية بما يستوعب التطورات المتلاحقة فى التحول الرقمى والابتكار والمعرفة وقياس الأداء والتمايز المؤسسى.

وطالبت التوصيات بصياغة جائزة للتميز على مستوى الجامعات، كل جامعة على حدة، وفقا لأفضل الممارسات العالمية لتحقيق التنافس بين الجامعات والكليات وهيئات التدريس، ووضع محور الاستدامة المالية كأحد المحاور الاستراتيجية لجامعة الإسكندرية.

كما أوصى المؤتمر بضرورة العمل على توفير الآليات والكفاءات والمهارات التى تساعد على تحقيق عوائد من تطبيقات التحول الرقمى، والتحول المعرفى، وإنشاء مراكز خبرة متميزة على مستوى كل جامعة، تتولى إعداد وصياغة الخطط الاستراتيجية للجامعات وجوائز التميز وإعداد أدلة الابتكار وفقا لأفضل الممارسات العالمية.