شرم الشيخ تستعد للبطولة الدولية لتنس الرجال والسيدات بـ11 ملعبا

أجرى اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، يرافقه اللواء محمود عيسى مفوض المحافظ للتخطيط والتنفيذ والمتابعة، جولة تفقدية بمدينة شرم الشيخ استمرت حتى الساعات الأولى من صباح اليوم الإثنين، تابع خلالها أعمال تنفيذ المرحلة الثانية من أعمال تطوير مجمع سوهو الدولي للتنس بمنطقة سوهو سكوير بشرم الشيخ.

والتقى المحافظ -خلال الجولة- بالمهندس البرتغالي المنفذ للمشروع، واستمع إلى شرح وافي للمشروع الذي يضم 11 ملعب تنس مطابق للمواصفات العالمية لإقامة البطولات الدولية.

وقال محافظ جنوب سيناء، إنه جاري الاستعداد للبطولة الدولية للتنس رجال وسيدات، التي ستنطلق فعالياتها في بداية شهر أكتوبر المقبل، ومن المقرر أن تستمر لمدة 7 أسابيع، بمشاركة 37 دولة أجنبية وعربية وإفريقية، وينظمها الاتحادين المصري والدولي للتنس.

واطلع المحافظ على الإجراءات الاحترازية التي ستتبع داخل المجمع خلال البطولة، وأكد أن هذه البطولات الدولية تساهم في تنشيط السياحة الرياضية والترويج السياحي لمدينة شرم الشيخ.

رافق المحافظ خلال الجولة التفقدية: ناجي ظريف ممثل المالك لمجموعة الفنادق، ورامي رزق الله المدير التنفيذي للمجموعة، وكابتن محمود أبو المجد مدير مجمع سوهو الدولي.