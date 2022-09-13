أول تعليق من بوسي على أخبار انفصالها عن زوجها



علقت الفنانة بوسي، على الشائعات التي طالتها خلال الفترة الماضية بشأن انفصالها عن زوجها هشام ربيع، موضحة أنها ليست شخصًا فعالًا على مواقع التواصل الاجتماعي، وتستخدمها في الغالب للترويج لأعمالها وليس تناول حياتها الشخصية.



وقالت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «90 دقيقة»، الذي تقدمه الإعلامية بسمة وهبة عبر فضائية «المحور»، مساء الثلاثاء: «مبحبش أتكلم كتير ومبحبش أرد، أنا أكتفي بالصمت ولو رديت مش هخلص، بلاقي هجوم من ناس من غير ما تعرف الحقيقة أو أصل الموضوع».



ونوهت إلى أن البعض يشتمها ويخطئ في حقها؛ دون معرفة آثار الأمر عليها، متابعة: «الناس بتدخل وبتغلط وبتشتم وهما ميعرفوش أثره على الناس، بدون التحري عن الموضوع بتغلط وخلاص».



وعقبت على قول البعض بأن زوجها عاد إلى زوجته الأولى؛ بسبب غضب والدها عليها قبل موتها، قائلة: «أنا مطلقتش، منزلة صوري مع زوجي على مواقع التواصل من يوم الفرح ومنزلتش غيرها، حتى لو انفصلنا أمسح صوره ليه؟ دي حياتي أنا مش مطلوب مني أنزل صورة ليا أنا وزوجي عشان نبان سمنة على عسل».



وعن عودة زوجها لزوجته الأولى، تابعت: «متكلمين في الموضوع ومتفقين قبل ما يردها، أنا عندي ولد وعارفة قيمة الضنا، تزوجت هشام وهو منفصل عن زوجته، وعمري ما هتجوز راجل وعلى ذمته واحدة تانية».