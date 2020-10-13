كبيرة علماء الصحة العالمية: أكثر من 180 دولة تمول لقاحات كورونا

أعلنت كبيرة علماء منظمة الصحة العالمية سمية سواميناثان، اليوم الثلاثاء، أن ما يزيد على 180 دولة انضمت لجهود المنظمة الرامية إلى تمويل لقاحات كورونا من أجل توزيعها بشكل عادل على الدول الغنية والفقيرة.

وقالت سواميناثان -حسبما أفادت قناة (الحرة) الأمريكية- إن المنظمة تعاونت مع التحالف العالمي لإنتاج الأمصال واللقاحات ضمن برنامج كوفاكس الذي يهدف إلى شراء ملياري جرعة بحلول نهاية عام 2021، على الرغم من أنه لم يتضح بعد ما إذا كان اللقاح الناجح سيتطلب جرعة واحدة أو جرعتين لسكان العالم البالغ عددهم 7.8 مليار شخص.

وأضافت أنه يمكن للدول المشاركة في المشروع شراء اللقاحات من كوفاكس أو الحصول عليها مجانا، إذا لزم الأمر.

وينص الاتفاق على توفير اللقاحات المعتمدة مبدئيا لنسبة 3% من سكان البلدان المشاركة، بحيث تزيد بمرور الوقت إلى 20% من السكان الأكثر ضعفا في كل بلد.

وغابت الولايات المتحدة والصين عن الاتفاقية، فمن جانبها أعلنت واشنطن أنها تفضل الدخول في اتفاقات ثنائية، علاوة على التركيز في توزيع اللقاح المضاد للوباء على سكانها، بينما أكدت الصين أنها مستمرة في التشاور مع منظمة الصحة العالمية.

وقد تم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة بالصين في ديسمبر 2019.