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تباينت أسعار الخضروات، فيما استقرت أسعار الفاكهة، خلال تعاملات اليوم الأربعاء، في سوق العبور للجملة.

وجاءت الأسعار المتداولة طبقًا لآخر التحديثات على النحو التالي:

ارتفعت أسعار الطماطم بنحو 25 قرشا لتترواح بين 2.75 إلى 4.75 جنيه.

واستقر أسعار البطاطس لتتراوح بين 4 إلى 7 جنيهات.

واستقرت أسعار البصل ليتراوح بين 2 إلى 3.5 جنيه.

تراجعت أسعار الكوسة جنيها لتترواح بين 3 إلى 5 جنيهات.

وارتفعت أسعار الفاصولياء 2 جنيه لتتراوح من 7 إلى 13 جنيها.

وارتفع الباذنجان البلدي جنيها ليتراوح من 2 إلى 4 جنيهات.

وتراجع الفلفل الرومي 50 قرشا ليتراوح من 3 إلى 5 جنيهات.

وارتفع سعر الفلفل الحامي 50 قرشا ليتراوح من 2.5 إلى 4 جنيهات.

وتراجع الخيار البلدي جنيها ليتراوح بين 2.5 إلى 4 جنيهات.

واستقرت الملوخية لتتراوح من 1.5 إلى 3 جنيهات.

واستقرت البامية لتتراوح بين 5 إلى 9 جنيهات.

استقر البرتقال البلدي ليترواح بين 2 إلى 3.5 جنيه.

واستقر البرتقال الصيفي ليتراوح بين 4 إلى 7 جنيهات.

واستقر الليمون البلدي ليتراوح من 5 إلى 8 جنيهات.

واستقر العنب البناتي ليتراوح بين 6 إلى 9 جنيهات.

واستقر التفاح المصري ليتراوح من 12 إلى 18 جنيها.

استقر التين البرشومي تراوح بين 7 و13 جنيها.

واستقرت أسعار الجوافة ليتراوح بين 4 إلى 7 جنيهات.

واستقر الرمان ليتراوح بين 4 إلى 7 جنيهات.

وتراوح الكانتلوب من 5 إلى 7 جنيهات.

واستقرت المانجو البلدي لتترواح بين 9 إلى 15 جنيها.

وتعتبر تلك الأسعار جملة، وتخضع للزيادة في محال الخضراوات والفاكهة وأسواق التجزئة بمختلف المحافظات.