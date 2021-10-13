تباينت أسعار الخضروات، فيما استقرت أسعار الفاكهة، خلال تعاملات اليوم الأربعاء، في سوق العبور للجملة.
وجاءت الأسعار المتداولة طبقًا لآخر التحديثات على النحو التالي:
ارتفعت أسعار الطماطم بنحو 25 قرشا لتترواح بين 2.75 إلى 4.75 جنيه.
واستقر أسعار البطاطس لتتراوح بين 4 إلى 7 جنيهات.
واستقرت أسعار البصل ليتراوح بين 2 إلى 3.5 جنيه.
تراجعت أسعار الكوسة جنيها لتترواح بين 3 إلى 5 جنيهات.
وارتفعت أسعار الفاصولياء 2 جنيه لتتراوح من 7 إلى 13 جنيها.
وارتفع الباذنجان البلدي جنيها ليتراوح من 2 إلى 4 جنيهات.
وتراجع الفلفل الرومي 50 قرشا ليتراوح من 3 إلى 5 جنيهات.
وارتفع سعر الفلفل الحامي 50 قرشا ليتراوح من 2.5 إلى 4 جنيهات.
وتراجع الخيار البلدي جنيها ليتراوح بين 2.5 إلى 4 جنيهات.
واستقرت الملوخية لتتراوح من 1.5 إلى 3 جنيهات.
واستقرت البامية لتتراوح بين 5 إلى 9 جنيهات.
استقر البرتقال البلدي ليترواح بين 2 إلى 3.5 جنيه.
واستقر البرتقال الصيفي ليتراوح بين 4 إلى 7 جنيهات.
واستقر الليمون البلدي ليتراوح من 5 إلى 8 جنيهات.
واستقر العنب البناتي ليتراوح بين 6 إلى 9 جنيهات.
واستقر التفاح المصري ليتراوح من 12 إلى 18 جنيها.
استقر التين البرشومي تراوح بين 7 و13 جنيها.
واستقرت أسعار الجوافة ليتراوح بين 4 إلى 7 جنيهات.
واستقر الرمان ليتراوح بين 4 إلى 7 جنيهات.
وتراوح الكانتلوب من 5 إلى 7 جنيهات.
واستقرت المانجو البلدي لتترواح بين 9 إلى 15 جنيها.
وتعتبر تلك الأسعار جملة، وتخضع للزيادة في محال الخضراوات والفاكهة وأسواق التجزئة بمختلف المحافظات.