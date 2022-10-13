كشف باسل السيسي نائب غرفة شركات السياحة السابق، عن حقيقة عمرة تطبيق "نسك"، والتي أعلنت عنها المملكة العربية السعودية عبر تطبيقها بتكلفة 4400 جنيه.

وقال خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "آخر النهار" الذي يُقدمه الإعلامي الدكتور محمد الباز، على قناة "النهار"، مساء الأربعاء، أن تطبيق نسك يتعامل مع فئة معينة، وهي فئة المقيمين في دول الخليج وأمريكا والدول الأوربية، ولا علاقة له بمصر.

وأضاف أن مصر تخضع لوسائل أخرى تتمثل في التعامل المباشر بين الشركات المصرية والسعودية، تحت مظلة وزارتي السياحة والحج في البلدين، لافتا إلى أن تكلفة الحصول على تأشيرة تصل 753 ريالا سعوديا، ما يعادل 4500 جنيه مصري، وهو قريب من الرقم المعلن علي تطبيق نسك.

وأوضح أنه يلزم للحصول علي التأشيرة؛ اختيار مجموعة من الخدمات منها الإقامة والانتقالات وخدمات استقبال وتذكرة طيران، لافتا إلى أن سعر العمرة الاقتصادية هذا العام تتراوح من 22 إلى 27 ألف جنيه تختلف من شركة لأخرى.

ونوه بأن المبلغ المذكور على التطبيق ليس له علاقة بالواقع، كما أنه لا يساوي ثمن التأشيرة، لافتا إلى أن الفكرة هدفها نوع من التسويق ، لعمل يستهدف فئة معينة من الناس.