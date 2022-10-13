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مصر
منها مصر والسعودية والإمارات.. 143 دولة تعارض ضم روسيا للمناطق الأوكرانية
وزيرة الهجرة: خطواتنا تُكلل بالنجاح في طريق منح التيسيرات لأبنائنا في الخارج
رئيس شعبة الأرز: أعلى سعر للكيلو 15 جنيها.. والمواطن يتعامل مع الأزمة بشكل خاطئ
إشادة دولية بمعرض تراثنا وحرص مصر على دعم وتطوير الحرف اليدوية والتراثية
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وزير الاتصال الجزائري يدعو إلى رفع جهود وإمكانيات المنظومة الإعلامية العربية
الجزائر تسجل 6 إصابات جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة
الأمم المتحدة ترحب باتفاق ترسيم الحدود بين لبنان وإسرائيل
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الإسماعيلي يعلن تمديد عقد عبدالرحمن مجدي لـ 5 سنوات قادمة
«فيفا» يشيد بـ صلاح بعد تسجيله هاتريك أمام رينجرز بدوري الأبطال
أمير مرتضى يوجه دعوة عشاء للبرتغالي فيريرا
رأي
فن
ليلى طاهر عن شائعة تردي حالتها الصحية: مش عارفة إيه الغل والحقد اللي في قلوبهم ده
الفيلم المصري اسمي نور يشارك في الدورة الثانية لمهرجان البحرين السينمائي الدولي
انطلاق حفل العرض الخاص لفيلم حظك اليوم بحضور أبطال العمل
الاثنين .. المركز القومي للمسرح يناقشدور الفن في التنمية المجتمعية ومكافحة الفساد
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مواطن
وزير المالية: اتفقنا على كافة ملفات قرض صندوق النقد.. وإصدار سندات باليوان الصيني
محللون: رفع العائد على الشهادات الدولارية يخلق وفرة فى العملة الصعبة
وزيرة التخطيط تشارك في حوار المجلس الأطلسي حول فرص وتحديات الاقتصاد المصري
حوادث وقضايا
حصيلة أولية لحادث دهس تريلا 10 سيارات بالجيزة: 5 مصابين بينهم 3 حالات خطرة
بالصور.. تريلا تدهس 10 سيارات ملاكي أعلى الطريق الدائري بالجيزة
بعد إحالته للجنايات.. تعرف على العقوبات المقررة لجرائم زوج عروس الإسماعيلية
بسبب سيجارة.. اندلاع حريق في مزرعة كلية الزراعة بسوهاج
تليفزيون
إبراهيم عيسى: المواطن الناضج هو الثروة الحقيقية للدولة
في يوم الفتاة.. سهير جودة تنصح البنات بالقراءة والاستمتاع بحفلات الموسيقى
إبراهيم عيسى: العدو الوحيد للدولة المصرية تيار الإسلام السياسي
غدًا.. عمر كمال ضيف مساء dmc