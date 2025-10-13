الصليب الأحمر يتسلم جثتي أسيرين إسرائيليين بغزة

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، الاثنين، أن الصليب الأحمر تسلم جثتي أسيرين إسرائيليين من قطاع غزة.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، في بيان، إنه "وفق المعلومات التي نقلها الصليب الأحمر فقد تم تسليم أفراده تابوتيْن يعودان إلى مختطفين (أسيرين)" و"هما الآن في الطريق إلى قوة من الجيش والشاباك (جهاز الأمن العام) داخل غزة".

وأضاف أنه بعد ذلك "سيتم نقل تابوتيْن لمختطفين (أسيرين اثنين) آخرين".

وفي وقت سابق الاثنين، أعلنت "كتائب القسام" أنها ستسلم الاثنين، رفات 4 أسرى إسرائيليين، ضمن اتفاق تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار بقطاع غزة.

وذكرت "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" في بيان أنها "في إطار صفقة طوفان الأقصى لتبادل الأسرى، ستسلم اليوم الاثنين جثامين الأسرى الصهاينة التالية أسماؤهم: غاي إيلوز ويوسي شرابي وبيفين جوشي ودانيال بيريز".

ولم توضح "كتائب القسام" تفاصيل أخرى بشأن تفاصيل عملية تسليم رفات الأسرى الإسرائيليين البالغ عددهم 28 وفق تقديرات تل أبيب.

وتعليقا على ذلك، زعم وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، أن إعلان حركة حماس تسليم رفات 4 أسرى اليوم هو "إخلال بالالتزامات".

وأضاف على حسابه بمنصة "إكس"، أن "المهمة العاجلة التي تلتزم بها إسرائيل حاليا، هي ضمان عودة جميع جثامين الأسرى الإسرائيليين"، مشيرا إلى أن "أي تأخير أو إغفال متعمد سيعد انتهاكا صارخا للاتفاق وسيتم الرد عليه".

وقبل يومين، نقلت هيئة البث الرسمية، أن بعض جثث الأسرى الإسرائيليين، ما زال مكانها غير معروف، وأن عملية البحث عنها ستُدار من خلال آلية إسرائيلية-فلسطينية-مصرية-قطرية-تركية مشتركة.

فيما نصت وثيقة اتفاق غزة التي نشرتها هيئة البث سابقا، على أن تسلم حركة حماس جميع المعلومات التي بحوزتها حول القتلى الإسرائيليين إلى آلية مشتركة سيتم إنشاؤها بمشاركة قطر ومصر وتركيا واللجنة الدولية للصليب الأحمر.