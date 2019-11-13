 وزير الدفاع الأمريكي: الانسحاب من كوباني السورية قد يستغرق أسبوعا أو نحو ذلك - بوابة الشروق
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وزير الدفاع الأمريكي: الانسحاب من كوباني السورية قد يستغرق أسبوعا أو نحو ذلك

قاعدة لويس-مكورد المشتركة (رويترز)
نشر فى : الأربعاء 13 نوفمبر 2019 - 11:11 م | آخر تحديث : الأربعاء 13 نوفمبر 2019 - 11:11 م

 قال وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر يوم الأربعاء إن انسحاب الجيش الأمريكي من منطقة كوباني في شمال شرق سوريا قرب الحدود التركية قد يستغرق ”أسبوعا آخر أو نحو ذلك“ كي يكتمل، بينما يعيد الجيش الأمريكي تمركز قواته في سوريا ويخفضها.

وقال إسبر إنه لدى اكتمال الانسحاب الجزئي فسيظل للجيش الأمريكي نحو 600 جندي في سوريا انخفاضا من نحو ألف قبل أمر ترامب بالانسحاب الشهر الماضي. وأضاف أن الولايات المتحدة لا تزال على دعمها لقوات سوريا الديمقراطية التي يقودها الأكراد وتعتبرها تركيا جماعة إرهابية.

وأضاف ”ما زلنا شركاء لقوات سوريا الديمقراطية. مستمرون في تقديم المساعدة لهم“ مشددا على دور القوات في المساعدة في منع ظهور تنظيم الدولة الإسلامية المتشدد مرة أخرى.


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